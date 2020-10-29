Депутат МГД Козлов: Инновационные технологии позволят перерабатывать отходы эффективнее

Измельчители вносят огромный вклад в сохранение окружающей среды

В Москве планируют запустить пилотное тестирование инновационных технологий для переработки мусора.

Речь идет о новом компостере для переработки пищевых отходов и микробиологической системе очистки воздуха. Внедрение новых технологий позволит повысить эффективность переработки отходов, рассказал агентству "Москва" депутат Московской городской думы Александр Козлов.

"Измельчители способны сократить количество отходов в нашем городе на 2 миллиона тонн в год. Это колоссальный плюс и вклад в сбережение комфортной городской среды", - отметил парламентарий.

Козлов отметил, что не у каждого города есть возможность применить такие новшества из-за состояния коммунальных сетей. У Москвы такой проблемы нет, поэтому запуск пилотного проекта пройдет успешно, уверен депутат. На данный момент лучшие практики проходят апробацию.

"Мы все ждем результатов. И тогда будет понимание, насколько массово его можно внедрять здесь, а затем уже задуматься, как тиражировать такой опыт на всю страну", - добавил Козлов.

По словам парламентария, москвичи могут попробовать использовать новые технологии на собственных кухнях. Например, для домашнего использования можно приобрести небольшой бытовой компостер, чтобы моментально избавляться от пищевых отходов.

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