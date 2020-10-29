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Собянин рассказал о результатах анализов после вакцинации от COVID-19

18:59
  • четверг
  • 29 октября 2020

Иммунитет держится, сообщил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил результаты своих анализов на уровень антител после вакцинации от коронавируса.
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"Результаты хорошие. Я недавно сдавал анализы на титры. Титры очень неплохие. Поэтому иммунитет держится, что называется", - заверил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам мэра, Москва может получить большие партии вакцины от коронавируса уже в ноябре-декабре. Таким образом, начать запись на вакцинирование можно будет уже через несколько недель.

"Мы подходим, я имею в виду производителей вакцины, к стадии массового выпуска, как я и говорил, поэтому надеюсь, что в ноябре-декабре мы получим уже большие объемы вакцины для того, чтобы давать возможность свободно записываться для вакцинирования", - заявил Собянин.

По последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлено 17717 новых случаев заболевания коронавирусом. За это же время выздоровело рекордное число пациентов - 14740. Скончались 366 человек.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин высказался о безопасности и эффективности российских вакцин от коронавирусной инфекции. "Главное, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае. На подходе и третья вакцина", - сказал он на форуме "Россия зовет". По словам президента, вакцинирование россиян от COVID-19 находится в приоритете.

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