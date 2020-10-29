Собянин назвал введение комендантского часа популизмом

Это неэффективная мера

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал введение комендантского часа ночью неэффективной мерой против коронавируса.

Людей на улицах после 23:00 обычно намного меньше, чем днем, вероятность заражения падает.

"Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час <…> Мне кажется, это больше такие популистские меры", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия-24.

Мэр подчеркнул, что введение дополнительных ограничений зависит от возможностей системы здравоохранения города. Если медицина справляется с коронавирусом, то никаких "драконовских мер" предпринимать не нужно.

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