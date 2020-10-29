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"Похоже на фейк": друзья Курковой и Амаряна прокомментировали слухи о рождении сына

19:38
  • четверг
  • 29 октября 2020

Люди из окружения пары опровергли домыслы журналистов

Люди из окружения актрисы Равшаны Курковой и предпринимателя Сергея Амаряна сомневаются в правдивости слухов о том, что у пары родился сын. Друзья считают, что первыми бы узнали о радостном событии.

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Ранее Telegram-канал "Антиглянец" сообщил, что Амарян подыскивает место для праздника по случаю рождения сына. В Сети уже начали поздравлять возлюбленных с пополнением в семье. СМИ пишут, что мальчика для пары выносила суррогатная мать.

"Ума не приложу, откуда взялась эта новость. Мы ее, конечно, опровергаем. Поздравлять Равшану пока рано", - заявила представитель артистки Екатерина Комолова.

Не смогли подтвердить слухи также друзья Курковой и Амаряна. "Я об этом первый раз слышу", - признался в разговоре с kp.ru ("Комсомольская правда") телеведущий Тимур Соловьев, который общается и с Курковой, и с Амаряном.

Другая знакомая бизнесмена впервые услышала о рождении малыша от журналистов. "Мой муж с ним близко общается, ходит в его спортклуб, но он очень удивился, услышав об этом. Похоже, это банальный фейк. Мы бы наверняка были в курсе", - рассказала собеседница издания.

Аналогично отреагировали еще несколько друзей Амаряна. "Это чушь", "Серега не стал бы скрывать", "Если бы у него родился сын, я бы узнал первым", - ответили друзья предпринимателя.

Куркова и Амарян встречаются уже больше года. Раньше у знаменитости были романы с актером Станиславом Румянцевым и продюсером Ильей Бачуриным. Сами Куркова и Амарян пока не прокомментировали новость о рождении ребенка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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