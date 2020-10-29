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Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса

19:47
  • четверг
  • 29 октября 2020

Массовая вакцинация жителей области начнется в январе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

"Я сделал прививку, мерил после 14 дней, у меня не было антител. Соответственно, завтра я должен делать вторую прививку", - сказал глава региона в эфире телеканала "360".

Воробьев отметил, что массовая вакцинация жителей Подмосковья начнется в январе 2021 года. Прививка будет делаться по ОМС. Сейчас идет работа по подготовке пунктов для проведения массовой вакцинации.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу выявленных случаев COVID-19. Всего в регионе выявлено 85 762 заразившихся, выздоровели 63 825 человек, умерли 1 586.

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