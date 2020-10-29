Магазин "Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения антиковидных мер

Магазину также грозит штраф до 500 тысяч рублей

Магазину "Спортмастер" в московском торговом центре "Город" на Рязанском проспекте грозит крупный штраф (до 500 тысяч рублей) или закрытие на три месяца из-за нарушений мер по профилактике коронавируса.

Об итогах проверки изданию АГН "Москва" сообщил специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин. По его словам, в магазине отсутствуют дезинфицирующие средства, на площади более 900 квадратных метров обработка поверхностей производится с помощью парфюмерно-косметических средств, а в прикассовой зоне отсутствует оборудование, предназначенное для обеззараживания воздуха.

Ранее сообщалось, что по итогам рейдов, которые прошли в четверг на западе Москвы, выявлено более 60 нарушителей масочного режима в торговых центрах "Звездочка", "Бульвар" и "Филион".

С 12 мая в столице введен масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки.

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