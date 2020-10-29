Роспотребнадзор ужесточит проверки антиковидных мер в Москве

Нарушения мер профилактики встречаются очень часто

Контрольно-надзорные мероприятия в Москве будут усилены из-за распространения коронавируса.

Об этом заявили в столичном управлении Роспотребнадзора. Ужесточение проверок связано со вступлением в силу с 28 октября постановления главного государственного санитарного врача "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

С мая в Москве было проведено более 1,6 тысячи проверок кинотеатров, торговых центров, выставочных залов и сетевых магазинов на соблюдение мер профилактики COVID-19. Нарушения были выявлены в 79% случаев, уточняет агентство "Москва". Сумма штрафных санкций в период с мая по октябрь составила около 29 миллионов рублей.

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