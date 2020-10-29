"Будет еще хуже": в США забили тревогу из-за COVID-статистики

Главный инфекционист страны настаивает на изменении стратегии по борьбе с коронавирусом

Общее число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 45 миллионам человек. Из них почти 9 миллионов - жители США. Ситуация продолжает ухудшаться. Европа переходит на карантин. Парламент Испании в четверг продлил режим повышенной готовности сразу до мая. Во Франции ждут пика госпитализаций в ноябре. Но уже сейчас система здравоохранения Европы работает с предельной нагрузкой.

Многоголосное "Мы устали" - крик души бельгийских медиков. На улицы Льежа вышли около 300 человек в белых халатах. В небольшой стране с населением 11 миллионов человек - самый высокий в Европе уровень заболеваемости на 100 тысяч жителей. Местная медицина к такому вызову оказалась не готова.

"Мы работаем все семь дней в неделю. Но у нас есть и тяжёлые случаи, которые нужно лечить дома. А материалов не хватит даже до Рождества", - говорит участница протестной акции, медсестра по уходу на дому Фабьен Пирсон.

Акцию протеста неслучайно провели вечером в четверг - в эти самые минуты лидеры Евросоюза на экстренном онлайн-саммите обсуждают совместные меры по борьбе с пандемией.

Ирландия и Франция вводят карантин. Накануне в обращении к нации президент Эммануэль Макрон предупредил: вторая волна коронавируса будет более тяжелой и смертоносной, чем первая. С пятницы нельзя выезжать за пределы регионов, в городах - вновь пропускная система. Отходить от дома можно не дальше, чем на километр: например, к врачу или в магазин. Кафе, уличная торговля закрываются.

Частичный локдаун вводится и в Германии. В среду в стране зафиксировали рекордный суточный прирост числа заболевших – почти 15 тысяч человек. Кроме закрытия баров, с понедельника будут запрещены концерты и другие массовые мероприятия.

"Закрытие без перспектив... Когда ожидается следующая волна и когда мы в следующий раз должны закрываться? Компания может делать это раз в год, но не три или четыре раза", - считает менеджер бара Роберт.

И если власти Франции и Германии обещают ослабить ограничения к рождественским праздникам, то испанское правительство призывает граждан набраться терпения. Режим повышенной готовности, он упрощает введение жестких мер в регионах, продлен до 9 мая. За это министра здравоохранения королевства беспощадно раскритиковала парламентская оппозиция.

"Я ожидал большего уважения к тем, кто умер в одиночестве, и к их семьям, а теперь ко всем испанцам, особенно к пожилым людям, которые не знают, смогут ли они отпраздновать Рождество со своими близкими", - сказал лидер Народной партии Испании Пабло Касадо.

На другом берегу Атлантики – напротив – критикуют недостаточно строгие меры. США с большим отрывом остаются лидером мирового антирейтинга по числу заболевших и погибших от коронавируса. Только в среду там зафиксировано около тысячи новых жертв пандемии. Главный инфекционист настаивает на изменении национальной стратегии по борьбе с коронавирусом. Одна из мер - обязательное ношение масок - во всех штатах.

"Это очень срочно. Цифры просто ошеломляют. А будет еще хуже, потому что мы подходим к холодному сезону. Осень и зима с наступлением отпусков. У нас будет еще много госпитализаций, и это неизбежно приведет к еще большему количеству смертей", - предупредил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Психологическую отметку - 8 миллионов случаев заболеваний коронавирусом - преодолела Индия. И там специалисты предостерегают: 14 ноября будет отмечаться главный религиозный праздник Дивали. Массовые обряды и уличные гуляния могут дать дополнительный импульс "второй волне" опасного вируса.

Егор Киселёв, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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