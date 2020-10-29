Вакцина, ипотека и поддержка бизнеса: главные заявления Путина на форуме "Россия зовет!"

Президент предложил продлить на три месяца меры поддержки малого и среднего бизнеса

В России не планируется вводить общенациональный локдаун на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Власти четко понимают, как нужно действовать в сложившихся обстоятельствах. В четверг об этом заявил Владимир Путин, выступая в онлайн-формате на 12-м инвестиционном форуме "Россия зовет!" Президент предложил продлить на три месяца меры поддержки малого и среднего бизнеса, рассказал, как скоро экономика страны начнёт выходить из кризиса, а также ответил на вопросы участников форума.

У онлайн-формата, в котором форум "Россия зовет!" проходит впервые, много преимуществ. На связи - специалисты из 70 стран. Зрителей - около миллиона. Так много не было никогда. Ситуация с коронавирусом, говорит Владимир Путин, существенно замедлила экономическую динамику во всем мире. Но Россия в первую очередь позаботилась о жизнях и здоровье людей. И не просчиталась. Сейчас страна гораздо лучше готова к вызовам, связанным с пандемией.

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. В случае же объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций. В этой связи прошу владельцев бизнеса, руководителей компаний проявить социальную ответственность. Соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов", - заявил Путин.

Владимир Путин напоминает о принятом пакете антикризисных мер, на который до конца года выделят около 4,5% ВВП. В частности, средства идут на программу льготной ипотеки. Объем выданных жилищных кредитов превысит 3,5 триллиона рублей - это еще и строительную отрасль поддержит. Впрочем, особое внимание - малому и среднему бизнесу. Для таких компаний вдвое снижены страховые взносы и предоставлена отсрочка по налоговым платежам.

"Предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан", - сказал российский лидер.

В целом спад экономики в России оказался даже меньше, чем во многих других странах, подчеркивает Путин. Еще важнее то, что у Москвы есть эффективный, работающий план восстановления. Вернуться к профициту бюджета удастся уже в следующем году. У президента спрашивают: будет ли Россия применять используемые другими странами методы денежно-кредитной политики.

"Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся ко всяким вообще нетрадиционным формам. В том числе к нетрадиционных бракам. Я говорю "с пониманием", хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят. А вот в этой сфере о которой вы сказали... нетрадиционные методы регулирования. Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду - Федеративную Республику. Нам не к кому идти с протянутой рукой, поэтому мы должны все-таки придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы", - ответил глава государства.

Россия не станет придерживаться какой-либо зарубежной модели и в регулировании интернета, продолжает Владимир Путин. Запретительных мер в киберпространстве не будет. А вот защита персональных данных – это, действительно, серьезный вопрос, над которым еще предстоит подумать руководству страны совместно с IT-компаниями.

"Недавно зашел в спортклуб, встал на беговую дорожку. Меня попросили выбрать программу и сообщить фамилию, имя, дату рождения и номер электронной почты. Я удивился желанию беговой дорожки так близко со мной познакомиться, пересел на велосипед, который был, видимо, старой модели. А ваша дорожка не спрашивала ваше имя?" - сообщил председатель правления ПАО "ВТБ" Андрей Костин.

"Я занимаюсь регулярно, я привык спрашивать сам, а не отвечать на вопросы", - ответил Путин.

Важное заявление Владимира Путина об отечественной вакцине против коронавируса. Массово прививать россиян начнут в конце года, говорит президент. Более того, страна готова и экспортировать препарат.

"Вопрос сейчас только в одном - обеспечить необходимый объем промышленного производства. Здесь есть определенные проблемы, связанные именно с наличием или отсутствием необходимого оборудования - железо, что называется. Хотел бы сказать две вещи. Во-первых, прежде всего мы должны будем обеспечить вакциной граждан России, наших людей, защитить их здоровье. Второе - мы не просто не отказываемся, а с удовольствием будем и уже работаем на внешних рынках", - сказал президент.

Редкий форум обходится без вопросов о политике. Просьба прокомментировать события в соседней Белоруссии. Путин не считает, что в связи с происходящим необходимо вносить что-то дополнительно в договор о Союзном государстве. Россия вообще никогда не вмешивается в чужие дела. Только белорусский народ должен решать, как ему жить дальше.

"Действующий президент Александр Лукашенко объявил о возможности внести изменения в действующую Конституцию или принять новую. Было бы правильно, если бы все - хочу это подчеркнуть - все политические силы включились в этот процесс, огульно бы не обвиняли президента в том, что он хочет схитрить, а встроились бы в эту работу", - ответил Путин.

Есть надежда и на мир в Нагорном Карабахе. Первое, что для этого нужно сделать, считает российский лидер, - прекратить огонь и сесть за стол переговоров с твердым намерением прийти к компромиссу.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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