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Правительство направит 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом

22:34
  • четверг
  • 29 октября 2020

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Контроль ситуации с коронавирусом в России был в центре внимания членов правительства. Заседание кабинета министров прошло в режиме видеоконференции.

Михаил Мишустин заявил о решении дополнительно направить регионам 10 миллиардов рублей на борьбу с распространением инфекции, передает "ТВ Центр". Согласно поручению президента, деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и систем тестирования, а также на транспортное обслуживание и улучшение материально-технической базы медицинских организаций. Премьер сообщил, что правительство также выделит миллиард рублей на поддержку региональных лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. Ещё 5 миллиардов рублей направят на закупки лекарств для больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

"Министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объёма производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем. Прошу министра здравоохранения и министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов. Чтобы руководители субъектов Российской Федерации максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала", - сказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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