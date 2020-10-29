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В подмосковном лесу нашли мальчика, живущего в шалаше с бомжами

21:16
  • четверг
  • 29 октября 2020

Ребенок приходил на площадку, чтобы проиграть с другими детьми

В подмосковной Балашихе обнаружили маленького мальчика, который жил в самодельной хижине в лесу вместе с отцом и бомжами.

На беспризорника 6-8 лет обратили внимание местные жители – он иногда приходил гулять на детскую площадку, чтобы пообщаться с другими ребятами. Сейчас мальчика отправили в больницу на осмотр. Видимых следов побоев и насилия на нем нет, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как сообщил telegram-канал Mash, мама мальчика умерла этой весной. Отец ребенка – 46-летний уроженец Узбекистана без документов. Мужчина объяснил, что хотел отвезти сына на родину, но помешала пандемия коронавируса.

Прокуратура начала проверку. В ведомстве заявили, что мальчик воспитывается в ненадлежащих условиях, которые угрожают его жизни и здоровью. Дом, в котором жил ребенок, сделан из деревянных досок и пластика, а снаружи утеплен кусками ткани и коврами. В школу он не ходит.

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