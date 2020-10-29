Москва поможет другим регионам в борьбе с COVID-19

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин

Власти Москвы отправят врачей в регионы для борьбы с коронавирусом после снижения нагрузки на здравоохранение в столице. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящий момент, несмотря на огромную нагрузку на здравоохранение, Москва проводит консультации и вебинары для регионов, и эта работа будет усилена.

"По мере высвобождения врачей и снижения нагрузки, конечно, как и помогали весной, будем помогать другим регионам", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Весной бригады московских врачей посетили Северную Осетию, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, Забайкалье, Камчатку, Туву, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Хабаровский край, а также Владимирскую и Псковскую области.

Ранее в четверг Собянин заявил, что Москва может получить большие партии вакцины от коронавируса уже в ноябре-декабре. Таким образом, начать запись на вакцинирование можно будет уже через несколько недель.

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