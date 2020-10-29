Белоруссия ограничила въезд из Литвы, Латвии, Польши и Украины

Запрет относится только к наземному сообщению
Белоруссия временно ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Это связано с эпидемической обстановкой в соседних странах, объяснили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) страны.
Въезд в Белоруссию из вышеперечисленных стран разрешен только дипломатам, водителям грузовиков и сотрудникам железнодорожных бригад.
Пункт пропуска в национальном аэропорту Минска продолжает работать в прежнем режиме, на него ограничения не распространяются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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