Белоруссия ограничила въезд из Литвы, Латвии, Польши и Украины

Запрет относится только к наземному сообщению

Белоруссия временно ограничила въезд в страну через наземную границу из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Это связано с эпидемической обстановкой в соседних странах, объяснили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) страны.

Въезд в Белоруссию из вышеперечисленных стран разрешен только дипломатам, водителям грузовиков и сотрудникам железнодорожных бригад.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минска продолжает работать в прежнем режиме, на него ограничения не распространяются.

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