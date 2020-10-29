Собянин: Москва не будет ужесточать антиковидные меры, как в Европе

Ситуация в столице этого не требует

Московские власти не планируют вводить дополнительные противоэпидемические меры, как в Европе.

"Очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяются сегодня в Европе - во Франции, в Германии, в других странах, мы вводить не будем. Сегодня ситуация по крайней мере говорит о том, что мы можем обойтись без этого", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По последним данным, в Москве выявлено 413 928 случаев коронавируса, 303 831 человек выздоровел, 6 644 пациента скончались.

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