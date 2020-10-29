В Германии автомобиль влетел в группу пешеходов

Есть жертва и пострадавшие
В Германии легковой автомобиль протаранил группу пешеходов на тротуаре.
Инцидент произошел вечером 29 октября в городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Водитель Renault по неясным причинам съехал со своей полосы и наехал на людей.
Предварительно, один человек погиб. Как минимум трое получили тяжелые травмы, среди них есть ребенок. Пострадавших доставили в больницу на спасательном вертолете.
На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Информации о теракте нет, но эта версия не исключается.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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