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"Разберитесь у себя": Лукашенко ответил на критику Польши, Литвы и Украины

08:36
  • пятница
  • 30 октября 2020

Лукашенко высказался о ситуации в соседних странах

Президент Белоруссии решил ответить соседям, которые вздумали его критиковать, усомнившись в итогах президентских выборов. Изучив результаты польских выборов, прошедших в июле, Александр Григорьевич пришел к выводу, что Анджей Дуда свою победу выдумал.
Лукашенко заявил, что готов погибнуть за Белоруссию

"Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось", — приводит слова Лукашенко агентство "БелТА".

Почему президент Белоруссии сразу, еще летом, не обнародовал столь важную информацию? Все-таки фейковые итоги выборов – дело серьезное.

А вот почему. Повода не было. А сейчас поляки выходят на митинги. Правда, выступают они против решения Конституционного суда о запрете абортов. Но Лукашенко видит немного дальше, проанализировав механизмы протестов, он пришел к выводу – аборты ни при чем, все это из-за выборов.

Другим соседям тоже достались советы от белорусского лидера. Литве и Украине рекомендовал не кидать в его сторону камни, а разобраться у себя, потому что власти в этих странах потеряли свои позиции.

К Зеленскому отдельный вопрос: "А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление".

Александр Лукашенко нашел достойный ответ тем, кто пытался доказать, что у него в действительности все не так, как на самом деле.

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