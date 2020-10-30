Опасная тенденция: почему спецслужбы Франции не предотвратили теракт

В чём причина радикализации мигрантов в Европе? Как на рост напряженности влияет политика официальных властей? И есть ли способ предотвратить подобные нападения в будущем?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Не только по Франции ходят непонятные люди с непонятными намерениями. Их достаточно много и в других странах Европы. И гибнут ни в чем не повинные люди. Это опасная тенденция, которая сейчас опять начинает набирать обороты. Безусловно, я думаю, что французские спецслужбы знали, кого они принимают", - рассказал он.