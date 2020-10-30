Россияне испугались нового карантина и начали закупать товары впрок

Многие боятся повторения весеннего сценария

Около трети россиян ожидают в скором времени введения новых ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Из-за этого люди начинают скупать продукты впрок, рассказали аналитики.

20% россиян запасаются товарами из группы первой необходимости, а 12% респондентов покупают товары в непродовольственных магазинах, опасаясь их возможного закрытия.

Исследование проводилось онлайн, в нем приняли участие 1611 россиян в возрасте от 18 лет, передаёт РБК.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"