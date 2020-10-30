Найден неожиданный симптом коронавируса

Проявления описали дерматологи

Необычное проявление COVID-19 описали ученые. Кроме кашля и повышенной температуры, у некоторых заболевших появляется сильное раздражение на пальцах ног.

Неожиданные проявления коронавируса обнаружили ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии. Как пишет The Telegraph, у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах и стопы.

Как отмечают врачи, картина похожа на обморожение. Симптомы держатся от одной до четырех недель – хотя у некоторых пациентов проявления наблюдаются и через месяц. Чем вызвана такая реакция, ученые пока не установили. Эксперты отмечают, что кожные симптомы вируса, как правило, относительно быстро уходят. Кроме того, они могут развиваться и при бессимптомном течении заболевания.

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