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Найден неожиданный симптом коронавируса

08:25
  • пятница
  • 30 октября 2020

Проявления описали дерматологи

Необычное проявление COVID-19 описали ученые. Кроме кашля и повышенной температуры, у некоторых заболевших появляется сильное раздражение на пальцах ног.
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Неожиданные проявления коронавируса обнаружили ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии. Как пишет The Telegraph, у многих пациентов краснели и опухали пальцы на ногах и стопы.

Как отмечают врачи, картина похожа на обморожение. Симптомы держатся от одной до четырех недель – хотя у некоторых пациентов проявления наблюдаются и через месяц. Чем вызвана такая реакция, ученые пока не установили. Эксперты отмечают, что кожные симптомы вируса, как правило, относительно быстро уходят. Кроме того, они могут развиваться и при бессимптомном течении заболевания.

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