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Треть школьников ежедневно тратят больше восьми часов на гаджеты

08:29
  • пятница
  • 30 октября 2020

Они не расстаются со смартфонами

27% российских школьников тратят на гаджеты восемь и больше часов в сутки. 
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Опрос образовательного центра Maximum Education показал, что 18% школьников проводят около трех часов в день с гаджетами в руках, 15% - в среднем пять часов. С результатами исследования ознакомился ТАСС

Интересно, что многие взрослые тоже редко расстаются с электронными устройствами. 32% родителей проводят за гаджетами свыше восьми часов в день, 17% - три часа, 16% - четыре часа. 

Самыми популярными гаджетами являются телефоны (ими пользуются 99% взрослых и 99% школьников), ноутбуки (84% и 86% соответственно), планшеты (28% и 27%) и умные часы (18% и 15%). 

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