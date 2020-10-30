Наталья Сергунина: Столичные парки к "Ночи искусств" организуют онлайн-программу

Ночь искусств пройдет в с 3 по 4 ноября

Парки столицы по случаю акции "Ночь искусств" проведут мероприятия в режиме онлайн. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В рамках акции "Ночь искусств" свою программу представят столичные парки и пригласят желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы", - рассказала она.

Свои программы представят парк "Сокольники", музей-усадьба "Люблино", усадьба "Воронцово", парк "Фили", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" и многие другие.

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