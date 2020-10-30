Россиянам окончательно запретили курить в ресторанах и кафе

"Антитабачный закон" добрался до вейпов и кальянов

С 30 октября в России начал действовать запрет на курение кальянов и электронных сигарет в ресторанах и кафе. Соответствующие поправки в "антитабачный закон" были приняты летом.

Запрет на курение табака в ресторанах был принят еще в середине 2014 года, теперь же запрещено и потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал нововведение, передает РИА Новости. По его словам, новые поправки стали проблемой, которая "наслаивается" на неудобства от пандемии коронавируса. Титов предложил законодательно разделить рестораны и кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД, чтобы закон легче восприняли как предприниматели, так и россияне.

"Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено", - заявил Титов.

Его позицию поддержал и ресторатор Тимур Ланский, который напомнил, что сейчас кальяны есть в половине заведений общепита, а спрос на них обеспечивает 10-20% дохода, которые "в условиях кризиса и пандемии могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву".

Ресторатор напомнил о практике разделения помещения на "курящую" и "некурящую" зону с обеспечением соответствующих условий по воздухообмену и вентиляции. "Пусть такая система для многих заведений будет затратна, но тогда они выживут, их сотрудники не потеряют работу, а гости не потеряют любимую услугу", - считает Ланский.

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