В России выступили против массовой установки "умных" счетчиков

Возражения появились у бизнесменов

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предложила изменить подход к оснащению жилых домов "умными" счетчиками по учету электроэнергии.

С 1 января 2022 года поставщики электричества должны устанавливать в домах "умные" счетчики, которые передают данные напрямую в энергетическую компанию. Благодаря таким устройствам сотрудникам энергокомпаний больше не придется ходить по домам и сверять реальные данные с тем, которые передали жильцы. С 2023 года поставщиков начнут штрафовать за устаревшие счетчики.

В "Сообществе потребителей энергии" подсчитали, что программа установки "умных" счетчиков будет стоить от 630 миллиардов до 1,1 триллиона рублей.

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предложила отказаться от поголовной установки "умных" счетчиков. Бизнесмены считают, что устанавливать такие приборы нужно не в каждой отдельной квартире, а сразу во всем доме. Если это сделать не получается, то нужно оставить в доме старые счетчики.

"Законом предусмотрена точечная замена приборов. Но она не несет никаких существенных плюсов для энергосистемы в целом. Комплексный подход можно сделать возможной опцией по выбору субъекта РФ", - говорится в проекте мер ассоциации.

Как пишут "Известия", свои предложения ассоциация направила в Госдуму.

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