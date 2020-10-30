Мать троих детей из Бразилии стала жертвой теракта в церкви Ниццы

Болсонару назвал произошедшее "проявлением христианофобии"

Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Соболезнования семье выразил бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу.

"Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей", - написал глава МИД в Twitter.

Происшествие в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы президент Франции Эммануэль Макрон назвал терактом. 29 октября мужчина напал на прихожан с ножом, нанося удары по всем, кто попался под руку. В результате погибли трое - две женщины и мужчина. Сообщалось, что одну из жертв преступник обезглавил.

Нападавшего задержали, он уже начал давать показания. Французский президент тем временем сообщил об усилении мер защиты церквей и школ. Увеличено число военных, участвующих в антитеррористической операции. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал произошедшее "проявлением христианофобии".

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