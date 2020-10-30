Эпидемиолог объяснила, когда заболевший коронавирусом максимально заразен

Опасная инфекция продолжает свирепствовать

Коронавирусная инфекция не всегда передается равномерно, на протяжении болезни есть несколько дней, в течение которых заразившийся представляет наибольшую опасность для окружающих. Об этом рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна", - объяснила врач.

Специалист напомнила, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путём. Защититься от заражения можно, если носить маску: она препятствует распространению вируса и вдыханию вирусных частиц, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 44,9 миллиона человек, 1,18 миллион из них скончались. В России выявлено 1,58 миллиона заболевших, более 27 тысяч пациентов скончались.

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