Беременная Кети Топурия снялась в новом клипе

Она совсем скоро станет мамой

Певица Кети Топурия, которая с 2018 года живет с бизнесменом Львом Деньговым, перестала скрывать свою беременность. Звезда появилась с животиком в новом клипе группы "A'Studio".

29 октября музыкальный коллектив презентовал клип на песню "Се ля ви", где беременная Топурия поет на фоне живописных скал. Судя по видео, 34-летняя звезда находится на поздних сроках.

Слухи о беременности Топурии появились давно. Вокалистка группы "А’Студио" стала подозрительно часто носить мешковатую одежду, а у нее дома заметили детскую коляску.

Артистка не комментировала эти слухи, видимо, желая объявить о беременности после презентации нового клипа. Сомнения относительно интересного положения Топурии окончательно рассеялись, когда беременную певицу сфотографировали на пляже в Дубае.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"