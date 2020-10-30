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Беременная Кети Топурия снялась в новом клипе

09:24
  • пятница
  • 30 октября 2020

Она совсем скоро станет мамой

Певица Кети Топурия, которая с 2018 года живет с бизнесменом Львом Деньговым, перестала скрывать свою беременность. Звезда появилась с животиком в новом клипе группы "A'Studio".  
Беременная Кети Топурия попала на фото в Дубае

29 октября музыкальный коллектив презентовал клип на песню "Се ля ви", где беременная Топурия поет на фоне живописных скал. Судя по видео, 34-летняя звезда находится на поздних сроках. 

Слухи о беременности Топурии появились давно. Вокалистка группы "А’Студио" стала подозрительно часто носить мешковатую одежду, а у нее дома заметили детскую коляску.

Артистка не комментировала эти слухи, видимо, желая объявить о беременности после презентации нового клипа. Сомнения относительно интересного положения Топурии окончательно рассеялись, когда беременную певицу сфотографировали на пляже в Дубае.

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