Ксения Бородина показала шуточное фото с круглым животом

В Сети ходят слухи, что она вновь беременна

На фоне слухов о третьей беременности Ксения Бородина опубликовала новую фотографию "с животом". Ранее в Instagram телеведущей появился неудачный снимок из Турции, на котором видны изменения в фигуре знаменитости.

В Сети быстро поползли слухи о том, что звезда вновь беременна, однако Бородина высмеяла подобные предположения. Чтобы окончательно дать понять, что прибавления в семействе не предвидится, ведущая сфотографировалась в футболке, под которую в районе живота подложила подушку. "Журналисты и правдаПаблики бегом к роддому. Ребетёночек на подходе!" - подписала Бородина своё "беременное" фото.

Поклонники ведущей поддержали её шутку. "Наверное мальчик, потому что лицо не поменялось", "Да там два ребетенка", "Стоим ждём у роддома!" - написали в комментариях.

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