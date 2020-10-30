Мишустин упростил порядок оформления соцвыплат молодым семьям

Документы можно подать онлайн

Порядок оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей упрощен. Документы теперь можно подавать в электронной форме. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе правительства, соцвыплаты на приобретение жилья предоставляют семьям, в которых каждый из супругов моложе 35 лет – при этом наличие детей не обязательно. Помощь на улучшение жилищных условий может получить и одинокий родитель моложе 35 лет.

"Размер выплаты составляет 30-35% стоимости жилья. При этом необходимо подтвердить доходы, позволяющие покрыть остаток или погасить кредит", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Уточняется, что деньги можно потратить на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

В соответствии с принятым постановлением, документы можно будет подавать как лично, так и на Едином портале государственных услуг. Необходимое условие - электронная подпись одного из членов семьи.

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