ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт рассказал, когда доллар опустится ниже 70 рублей

09:49
  • пятница
  • 30 октября 2020

Нынешнее положение российской валюты выгодно многим участникам рынка

В текущем году биржевой курс доллара к рублю продолжит колебаться в пределах 70-75 рублей, но в следующем году может опуститься и ниже, считает специалист Эдвард Голосов.

В Москве дали советы по развитию бизнеса в период пандемии
Курс евро взлетел выше 93 рублей

Он опроверг утверждения о том, что доллар мог бы опуститься и ниже 70 рублей, если бы не было санкций. "Лично я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году, так как это психологический уровень с другой стороны коридора. 70-75 рублей – это тот уровень, ниже которого доллар не опустится и будет в этом коридоре находиться до конца этого года", - уверен эксперт.

Голосов отметил, что рынок особое внимание уделяет круглым цифрам. Они не являются фиксированным порогом, но представляют собой психологические барьеры.

По словам эксперта, действия Центробанка, включающие в себя изменения ставки и операции на валютном рынке, показывают, что котировки доллара за пределами коридора 60-80 рублей некомфортны для нашего регулятора, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Курс валют
Курс валют
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.