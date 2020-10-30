Эксперт рассказал, когда доллар опустится ниже 70 рублей

Нынешнее положение российской валюты выгодно многим участникам рынка

В текущем году биржевой курс доллара к рублю продолжит колебаться в пределах 70-75 рублей, но в следующем году может опуститься и ниже, считает специалист Эдвард Голосов.

Он опроверг утверждения о том, что доллар мог бы опуститься и ниже 70 рублей, если бы не было санкций. "Лично я не верю, что доллар может уйти ниже 70 рублей в 2020 году, так как это психологический уровень с другой стороны коридора. 70-75 рублей – это тот уровень, ниже которого доллар не опустится и будет в этом коридоре находиться до конца этого года", - уверен эксперт.

Голосов отметил, что рынок особое внимание уделяет круглым цифрам. Они не являются фиксированным порогом, но представляют собой психологические барьеры.

По словам эксперта, действия Центробанка, включающие в себя изменения ставки и операции на валютном рынке, показывают, что котировки доллара за пределами коридора 60-80 рублей некомфортны для нашего регулятора, передает РИА Новости.

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