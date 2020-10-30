Пугачева показала дочке мастер-класс по игре на рояле

Урок музыки попал на видео

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором певица Алла Пугачева с дочкой Лизой играют на рояле.

"Режиссер, оператор и дирижер - Гарри Максимович", - подписал видео Галкин.

На опубликованных кадрах мама с дочкой исполняют мелодию песни "Раз морозною зимой". Лиза ошибается и просит брата начать съемку заново. Тот не реагирует и продолжает снимать, водя перед камерой рукой, словно дирижер.

Справившись с одним из трудных моментов, Лиза радостно подпрыгивает на месте, а Пугачева смеется, глядя в камеру. Под конец видео Гарри, дурачась, напевает: "Раз морозною зимой, села бабочка…"

Интернет-пользователи давно не видели свежих кадров с Примадонной. Многие написали, что она прекрасно выглядит.

- Максим, у вас супер семья, жена у вас как девочка.

- Обожаю ваше семейство.

- Наконец-то от вас видео, уже соскучились по вам.

- Таких детей должно быть много!

- Браво! Первые успехи.

Напомним, что в этом году Гарри и Лиза пошли в первый класс. Звездные дети растут разносторонними личностями. Они играют на музыкальных инструментах, поют, изучают иностранные языки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"