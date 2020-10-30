Пугачева показала дочке мастер-класс по игре на рояле

Урок музыки попал на видео
Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором певица Алла Пугачева с дочкой Лизой играют на рояле.
"Режиссер, оператор и дирижер - Гарри Максимович", - подписал видео Галкин.
На опубликованных кадрах мама с дочкой исполняют мелодию песни "Раз морозною зимой". Лиза ошибается и просит брата начать съемку заново. Тот не реагирует и продолжает снимать, водя перед камерой рукой, словно дирижер.
Справившись с одним из трудных моментов, Лиза радостно подпрыгивает на месте, а Пугачева смеется, глядя в камеру. Под конец видео Гарри, дурачась, напевает: "Раз морозною зимой, села бабочка…"
Интернет-пользователи давно не видели свежих кадров с Примадонной. Многие написали, что она прекрасно выглядит.
- Максим, у вас супер семья, жена у вас как девочка.
- Обожаю ваше семейство.
- Наконец-то от вас видео, уже соскучились по вам.
- Таких детей должно быть много!
- Браво! Первые успехи.
Напомним, что в этом году Гарри и Лиза пошли в первый класс. Звездные дети растут разносторонними личностями. Они играют на музыкальных инструментах, поют, изучают иностранные языки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"