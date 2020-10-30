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Пугачева показала дочке мастер-класс по игре на рояле

10:06
  • пятница
  • 30 октября 2020

Урок музыки попал на видео

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором певица Алла Пугачева с дочкой Лизой играют на рояле.  
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"Режиссер, оператор и дирижер - Гарри Максимович", - подписал видео Галкин. 

На опубликованных кадрах мама с дочкой исполняют мелодию песни "Раз морозною зимой". Лиза ошибается и просит брата начать съемку заново. Тот не реагирует и продолжает снимать, водя перед камерой рукой, словно дирижер. 

Справившись с одним из трудных моментов, Лиза радостно подпрыгивает на месте, а Пугачева смеется, глядя в камеру. Под конец видео Гарри, дурачась, напевает: "Раз морозною зимой, села бабочка…" 

Интернет-пользователи давно не видели свежих кадров с Примадонной. Многие написали, что она прекрасно выглядит.  

- Максим, у вас супер семья, жена у вас как девочка. 

- Обожаю ваше семейство. 

- Наконец-то от вас видео, уже соскучились по вам. 

- Таких детей должно быть много! 

- Браво! Первые успехи. 

Напомним, что в этом году Гарри и Лиза пошли в первый класс. Звездные дети растут разносторонними личностями. Они играют на музыкальных инструментах, поют, изучают иностранные языки.    

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