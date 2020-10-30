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Нападение на отдел полиции в Татарстане назвали терактом

09:44
  • пятница
  • 30 октября 2020

Подросток попытался поджечь здание

В Татарстане 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции. Инцидент произошел в Кукморском муниципальном районе республики.

Как сообщили местные СМИ, подросток бросил несколько бутылок с зажигательной смесью на парковку служебных автомобилей отдела полиции, после чего попытался скрыться. Сотрудники полиции начали погоню. Когда они настигли мужчину, тот начал угрожать им ножом.

"На неоднократные требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина в соответствии с законом "О полиции" правоохранители применили табельное оружие", - сообщили в Следственном комитете.

По факту нападения на отдел полиции возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт".

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