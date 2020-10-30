Последние новости о коронавирусе в России на сегодня, 30 октября

В стране установлен новый антирекорд по количеству заболевших

Согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 18283 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 14519 пациентов. Скончались 355 человек. Регионы начали получать средства, выделенные правительством на закупку препаратов для амбулаторных пациентов. Накануне стало известно, что на эти цели направят более 5 миллиардов рублей. Чтобы остановить распространение инфекции, по всей стране проводят обработку общественных мест.

В последние несколько дней в России отмечают резкий рост заболеваемости коронавирусом: число новых случаев за сутки превысило 18 тысяч. В регионах усиливают ограничительные меры. Школьные каникулы продлили в Севастополе, Находке, Уссурийске и Карачаево-Черкесии, там также запретили массовые мероприятия. В Самарской области на удаленную работу отправили пожилых людей старше 65 лет. В Магаданской области режим повышенной готовности продлили до 16 ноября, в Ненецком автономном округе — до конца ноября. В регионах разворачивают дополнительные места в больницах.

В Курганской области накануне выявили 80 новых случаев заболевания. Напряжённой остаётся ситуация в Приморье. В ближайшее время там могут приостановить оказание плановой помощи.

"На сегодняшний день в крае на четыре недели прекращена плановая госпитализация в три медицинские организации – это Краевая клиническая больница №1, Владивостокская клиническая больница №1 и Владивостокская клиническая больница №2", - сообщил министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Забайкалье по количеству заражённых коронавирусом – на втором месте в Дальневосточном округе. Лаборатории там перешли на семидневный режим работы. Врачам приходится нелегко, и они постоянно напоминают: в общественных местах необходимо носить маски и перчатки - только так можно избежать заражения. Однако прислушиваются не все. В Москве за нарушение масочного режима в магазинах, торговых и развлекательных центрах с начала осени оштрафовали более 12,5 тыс. человек. Накануне Сергей Собянин отметил: ситуация в столице понемногу стабилизируется. Но то, как она будет развиваться дальше, зависит от ответственности каждого.

Полина Кастрицкая, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"