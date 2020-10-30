Трамп пошутил на тему "вмешательства" России в выборы в США

"Русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!" - заявил американский лидер

Политическое шоу близится к кульминации. Остаются считанные дни до президентских выборов в США и кандидаты используют любые поводы, чтобы изменить расстановку сил в свою пользу. На очередных митингах и Трамп, и Байден традиционно обменялись острой критикой в адрес друг друга. Снова заговорили и о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Чем ближе к выборам, тем активнее сторонники обоих кандидатов. Даже традиционно спокойный электорат Джо Байдена теперь громко заявляет о себе, передает "ТВ Центр".

Не отстает от своих сторонников и сам кандидат. На митинге он не только клеймит действующего президента за то, что тот якобы бросил американский народ на произвол коронавируса. Но и сравнивает Трампа с проливным дождем - вот уж так литературно с действующим хозяином Белого дома еще никто не пытался расправиться.

"Я никогда не забывал, что президент Кеннеди сказал о полете на Луну. Он сказал, что мы высадимся там. Знаете почему? Потому что мы не откладываем на потом важные дела. Давайте не откладывать и спасаться от дождя. Трамп - это проливной дождь на наши головы", - заявил Байден.

Тысячи людей - многие в разгар пандемии без масок - собираются на другой митинг, чтобы послушать, как Трамп будет высмеивать оппонента.

"Больше половины историй о Сонном Джо положительны, так как фейковые СМИ на его стороне. На самом деле, сейчас вы стоите перед выбором между процветанием со мной и разрухой с демократами. Джо Байден хочет пригласить беженцев из самых опасных районов в мире. Он откроет двери для радикальных террористов-исламистов. Вы видели, что произошло три дня назад во Франции? Так будет и в США при сонном Джо!" – отметил Трамп.

Проходится Трамп и по обвинениям демократов в адрес Москвы. Они заявляют, что якобы Россия причастна к скандалу с публикацией содержимого ноутбука Хантера Байдена, сына кандидата в президенты.

"Россия принесла ноутбук в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные", - заявил Трамп.

Опросы общественного мнения показывают, что в целом по стране Байден серьезно обгоняет Трампа. Но разрыв между кандидатами в так называемых колеблющихся штатах, от голосования в которых как раз и зависят результаты выборов, совсем небольшой. Во Флориде, например, 49 процентов населения готовы поддержать демократа, 47 - республиканца.

Америка расколота, как и четыре года назад - во время предыдущих выборов, констатируют социологи. Еще труднее предсказать, какой проснется Америка утром 4 ноября, после выборов. Аналитики говорят, что и Трамп, и Байден могут не признать итоги голосования в случае победы оппонента. А еще ведь есть секс-скандалы, горы компромата на обоих кандидатов, идут масштабные протесты. Меры безопасности в городах США усилены, полицейским даже не советуют брать выходные на этой неделе. Ведь подмога может понадобиться в любой момент. Разбитые витрины, заколоченные двери банков после погромов. Хаос - и кто бы ни стал президентом, ему придется непросто после инаугурации.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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