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В Москве задержали банду телефонных аферистов

12:18
  • пятница
  • 30 октября 2020

Они по телефону выманивали деньги у клиентов банков

В Москве оперативники задержали 13 подозреваемых в организации преступного сообщества - их подозревают в хищении сбережений граждан с банковских счетов, сообщает "ТВ Центр".
Телефонные аферисты выманили у пенсионеров 22 млн рублей

Злоумышленники организовали колл-центр, они звонили потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности кредитных организаций. Получив доступ к счетам, они покупали дорогостоящую цифровую технику в интернет-магазинах, а затем сбывали.

По предварительным данным, подозреваемые успели оформить более 420 заказов. Сообщается, что со счетов одной из потерпевших мошенники списали около трёх миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

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