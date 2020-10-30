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В Крыму завершается ремонт трассы Джанкой – Феодосия

12:11
  • пятница
  • 30 октября 2020

Как оценили реконструкцию автомобилисты?

Качественнее и безопаснее. В Крыму завершают масштабные работы по ремонту участка трассы Джанкой-Феодосия. На отрезке протяжённостью 60 километров уложили два слоя современного покрытия, а ширину проезжей части увеличили на один метр с каждой стороны.
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На два метра шире и в разы плотнее. Только выравнивающий слой асфальта – 5 сантиметров, еще 12 сверху – основное покрытие. Разгонные полосы, укрепленная обочина - так крымские дороги постепенно приводят к российским стандартам.

Для региональных дорог используют асфальт из местных материалов. Крымский щебень, битум и различные модификаторы. И вот они - последние метры дороги от трассы Таврида до Нижнегорского.

Этот участок – часть масштабного ремонта дороги от Украины через Джанкой до золотых пляжей Феодосии. В этом году турпоток через границу снизился в 5 раз из-за пандемии. Небольшая интенсивность движения позволила строителям начать работу еще в середине июля. За три месяца сделали 60 километров дороги. Осталась только разметка, укрепление обочин и обустройство съездов. Новое и старое покрытие уже успели сравнить автомобилисты.

Сравнить, что было раньше и как стало сейчас, можно на стыках новой и старой дороги, например, на соседнем участке. От села Вишенное в сторону Белогорска – разбитая дорога - трещины, ямы, колея. В сторону Нижнегорского поселка – новое полотно с бордюрами, яркой термопластиковой разметкой и удобными карманами для общественного транспорта. Дорога, которую используют как минимум жители 15 сел.

Темпы дорожного строительства увеличились в первую очередь за счет появления трассы "Таврида". Скоростная магистраль – теперь основа грузового сообщения на полуострове. А еще в Крыму остались сотни опытных автодорожников со всей страны. Они перенесли свой опыт со строительства федерального объекта на региональные.

На прошлой неделе досрочно отремонтировали дорогу от Евпаторийского шоссе до Николаевской трассы. Между двумя популярными курортными направлениями теперь всего 20 минут. Полым ходом идет работа над одним из самых востребованных у туристов маршрутов – Бахчисарай – Ялта - он  проходит через плато Ай-Петри. Первый участок с северной стороны гор готов уже на 50 процентов.

"В основном, это дороги, которые проходят через основные населённые пункты в Республике Крым - в Кировском, Советском, Бахчисарайском районе, на Керченском полуострове. Они позволяют жителям комфортно и безопасно выехать на главную транспортную артерию полуострова - трассу "Таврида", - рассказал пресс-секретарь крымского управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

Больше маршрутов – меньше транспортная нагрузка, а значит и безопасность движения в разы выше. До конца года в Крыму планируют отремонтировать 400 километров дорог. И еще не менее 200 - в следующем.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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