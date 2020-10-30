Объятия дальневосточных леопардов в Приморье попали на видео

Запечатлеть такие моменты удается крайне редко

Трогательные кадры из Приморья. Там впервые за всё время наблюдений удалось заснять объятия редчайших дальневосточных леопардов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На видео - мама и её полугодовалый детёныш. Самка нежно обхватывает его голову лапами и начинает целовать мордочку. Всё происходит в национальном парке "Земля леопарда". Его сотрудники говорят - подобное проявление ласки свойственно кошачьим, но запечатлеть этот момент практически невозможно - обычно самки проводят время с малышами в укромных уголках.

Здесь же они на открытой местности. Отец семейства в фотоловушку не попал. Он, судя по всему, отправился за добычей.

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