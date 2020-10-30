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Объятия дальневосточных леопардов в Приморье попали на видео

12:24
  • пятница
  • 30 октября 2020

Запечатлеть такие моменты удается крайне редко

Трогательные кадры из Приморья. Там впервые за всё время наблюдений удалось заснять объятия редчайших дальневосточных леопардов. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В Приморском сафари-парке самка леопарда подружилась с женихом

На видео - мама и её полугодовалый детёныш. Самка нежно обхватывает его голову лапами и начинает целовать мордочку. Всё происходит в национальном парке "Земля леопарда". Его сотрудники говорят - подобное проявление ласки свойственно кошачьим, но запечатлеть этот момент практически невозможно - обычно самки проводят время с малышами в укромных уголках.

Здесь же они на открытой местности. Отец семейства в фотоловушку не попал. Он, судя по всему, отправился за добычей.

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