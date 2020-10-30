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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 45 миллионов

09:58
  • пятница
  • 30 октября 2020

Более 30 миллионов выздоровели

Число выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 45 миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса на утро 30 октября, выздоровели более 30 миллионов пациентов.
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По подсчетам экспертов университета, с начала пандемии во всем мире зафиксировано 45 018 354 случая заражения коронавирусом. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 1 181 027 пациентов. Вылечились от коронавируса 30 298 756 человек.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты, где выявлено 8 944 934 случаев. На втором месте Индия с показателем в 8 088 851.  В Бразилии за время пандемии зарегистрировано 5 494 376 заразившихся коронавирусом.

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