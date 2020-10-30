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Названа страна, которая может раньше других освободиться от коронавируса

10:13
  • пятница
  • 30 октября 2020

Специалисты проанализировали эпидемиологическую картину в одном из европейских государств

Швеция может оказаться первой в мире страной, достигнувшей иммунной прослойки населения по коронавирусу в 60-70%. Таким образом в королевстве закончится пандемия COVID-19, считает иммунолог Владислав Жемчугов.
Эпидемиолог объяснила, когда заболевший коронавирусом максимально заразен

Врач отметил, что если 60-70% населения страны переболеют коронавирусной инфекцией, то пандемия сама по себе сойдет на нет – болеть будет некому, передает РИА Новости. В стране на сегодняшний день действительно высокие показатели по заболеваемости COVID-19 (121 тысяча заболевших при населении 10,2 миллиона человек), но при этом низкая смертность (5 934 умерших).

"Замечательная картина: вирус отпущен на свободу. И принцип этот хороший, чтобы быстрее достичь иммунной прослойки, когда сама эпидемия остановится. Они решили не тормозить и идти на полной скорости, но будучи уверенными в своей медицине, что у них хватит аппаратов, хватит палат реанимации, кислорода", лекарств, чтобы спасти большинство тяжелых пациентов", - прокомментировал ситуацию Жемчугов.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 44,9 миллиона человек, 1,18 миллион из них скончались. В России выявлено 1,58 миллиона заболевших, более 27 тысяч пациентов скончались.

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