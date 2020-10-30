Россиянам рассказали, каким будет ноябрь

Прогноз на последний осенний месяц дали в Гидрометцентре

Синоптики из Гидрометцентра дали прогноз на ноябрь. Последний месяц осени в большинстве регионов страны окажется теплее нормы, количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений.

Среднемесячная температура воздуха на большей части Европейской территории страны на один-два градуса превысит ному, а в Астраханской области, Калмыкии, Краснодарском крае и Северо-Кавказском федеральном округе будет в пределах климатической нормы.

"Средняя месячная температура воздуха ожидается в Уральском федеральном округе, на Таймыре, в Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке — на один-два градуса выше средних многолетних значений; на остальной территории — около нормы", - сказано в сообщении Гидрометцентра.

При этом чрезмерного количества осадков не ожидается – на большей части территории России они также прогнозируются в пределах средних показателей; меньше нормы – в Оренбургской и Саратовской области, Ставропольском крае и Южном федеральном округе. Норма по количеству выпавших осадков в ноябре будет превышена на юго-западе Сибири, на севере Таймыра, на севере Иркутской области, на севере Бурятии, на севере Забайкальского края, на севере Хабаровского края и на юге Камчатского края.

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