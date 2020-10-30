Зеленский решил избавиться от Конституционного суда

КС мешает борьбе с коррупцией

Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей Конституционного суда Украины. Причина - решение КС о прекращении публичного декларирования доходов. Украинский лидер считает, что этот вердикт следует признать "ничтожным".

Соответствующий законопроект Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады. Документ отменяет изменения в законе "О предотвращении коррупции", сообщается на сайте украинского парламента.

"Проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" поступил в парламент и уже зарегистрирован", - говорится в сообщении. В законопроекте содержатся статьи о "Неправосудности решения, принятого в собственных интересах" и "Восстановлении конституционного судопроизводства". Закон должен вступить в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Ранее Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент Украины заявил, что система электронного декларирования, невзирая на ранее принятое Конституционным судом решение, и дальше будет работать. По его словам, отмену уголовной ответственности за недостоверные сведения в декларации никогда не примут ни Европейский союз, ни украинское общество.

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