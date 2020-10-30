В России впервые выявили больше 18 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Установлен новый максимум

За минувшие сутки в России выявили еще 18283 случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Накануне коронавирусом заболели 17717 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5268 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 524 человека.

Вылечились от коронавируса 14519 пациентов, в том числе в Москве – 3985. Скончались 355 заразившихся, из них 69 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1599976 случаев заражения коронавирусом. Скончались 27656 человек. Выздоровели 1200560 пациентов.

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