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Решетова нашла работу после расставания с Тимати

10:38
  • пятница
  • 30 октября 2020

Экс-возлюбленные будут работать на одном телеканале

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова станет ведущей шоу "Ты - Топ-модель".
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"Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене", - сказала Решетова на презентации телевизионного проекта, передает "СтарХит"

Экс-возлюбленная Тимати будет вести шоу вместе со стилистом Гошей Карцевым и юмористом Александром Гудковым. 

Победительница проекта "Ты - Топ-модель" получит три миллиона рублей. 

Интересно, что теперь Решетова и Тимати начнут работать на одном телеканале. Вскоре рэперу предстоит сняться в шоу "Холостяк" и выбрать себе новую девушку.  

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Они сохранили теплые отношения ради годовалого сына.

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