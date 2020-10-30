Решетова нашла работу после расставания с Тимати

Экс-возлюбленные будут работать на одном телеканале

24-летняя модель и блогер Анастасия Решетова станет ведущей шоу "Ты - Топ-модель".

"Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене", - сказала Решетова на презентации телевизионного проекта, передает "СтарХит".

Экс-возлюбленная Тимати будет вести шоу вместе со стилистом Гошей Карцевым и юмористом Александром Гудковым.

Победительница проекта "Ты - Топ-модель" получит три миллиона рублей.

Интересно, что теперь Решетова и Тимати начнут работать на одном телеканале. Вскоре рэперу предстоит сняться в шоу "Холостяк" и выбрать себе новую девушку.

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Они сохранили теплые отношения ради годовалого сына.

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