Регина Тодоренко рассказала о сложном характере мужа и балансе между семьей и работой

Свои действия после рождения сына она сочла главным поражением в жизни

Регина Тодоренко призналась, что у её мужа Влада Топалова очень сложный характер. Ведущая отметила, что супруг всегда поддерживает ее в трудных ситуациях, но иногда может и сорваться.

"Он тяжелый человек, может нагрубить. Но я на него не обижаюсь. Я знаю, что когда он мне грубит, он не думает так, просто хочет обидеть. Я позволяю ему уйти в его пещеру, если ему плохо и тяжело. В такие минуты ему просто требуется остыть", - раскрыла секрет Тодоренко.

Она добавила, что во время беременности сильно переживала за свою карьеру, а потому спустя две недели после родов вернулась к работе. Тодоренко отметила, что боялась надолго остаться в декрете и потерять востребованность.

"Я все время металась между сыном, мужем, работой. Я считаю, это пока мое главное поражение. Потому что нужно побыть с сыном хотя бы полгода, наладить с ним связь. Конечно, Майкл везде меня сопровождал, мы были на съемках вместе, но это не то", - отметила звезда.

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