Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж

Она отказалась от масштабной вечеринки из-за COVID-19

35-летняя актриса Скарлетт Йоханссон и 38-летний комик Колин Джост поженились.

Об этом сообщила благотворительная организация Meals on Wheels America, которая доставляет еду нуждающимся. На ее странице в Instagram говорится, что Йоханссон и Джост отпраздновали свадьбу в узком кругу друзей и родных. От большого торжества им пришлось отказаться из-за ситуации с коронавирусом.

"Неординарный способ заявить о женитьбе выбрала Скарлет Йоханссон", - комментирует новость Telegram-канал "Только никому".

Напомним, что с 2008 по 2011 год Скарлет Йоханссон жила в браке с актером Райаном Рейнольдсом. Затем она вышла замуж за журналиста Ромена Дориака и в 2014 году родила от него дочь. Для Колина Джоста это первый брак.

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