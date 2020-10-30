Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в церкви Ниццы

Мужчина контактировал с напавшим на прихожан

Полиция Франции задержала второго подозреваемого по делу о теракте в Ницце. По данным следствия, 47-летний мужчина контактировал с напавшим на прихожан за день до инцидента в церкви Нотр-Дам.

Как сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции, подозреваемого задержали вечером 29 октября. Информацию о личности задержанного полиция пока не распространяет.

Накануне утром вооруженный ножом мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Погибли три человека, полиция задержала преступника. Президент Франции назвал инцидент терактом, в стране введен план антитеррор. Позже стало известно, что злоумышленник – выходец из Туниса, он недавно прибыл в страну из лагеря мигрантов на Лампедузе.

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