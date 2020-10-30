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Ефремов решил остаться "на хозяйстве" в СИЗО

11:12
  • пятница
  • 30 октября 2020

Актер будет работать в хозотряде

Михаил Ефремов не поедет в чувашскую колонию. Актер останется отбывать наказание в московском СИЗО-5, будет работать в хозотряде при изоляторе, сообщила член Общественный наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
Ефремов в СИЗО занялся творчеством

Литвинович считает, что это лучший выбор для артиста. В помещении хозотряда лучше, чем в колонии.

"В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии", - пояснила Литвинович.

Кроме того, по словам правозащитницы, практически 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно. Литвинович рассказала, что хозотряд располагается в соседнем с СИЗО здании. Ефремову придется выполнять работу, которую ему определит руководство исправительного учреждения.

В СИЗО-5 есть зал, в котором проходят различные мероприятия для сотрудников и заключенных. Литвинович думает, что Ефремов сможет не только выступать перед публикой, но и, возможно, создать тюремный театр, передает "Интерфакс".

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