Серябкина впервые рассказала о своей свадьбе в Альпах

Возлюбленные готовились к торжеству в условиях секретности

35-летняя певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом Molly, вышла замуж за 32-летнего Георгия Начкебию, сына грузинского бизнесмена.

Тайная церемония бракосочетания прошла в Альпах, а праздничная вечеринка с участием ближайших родственников и друзей - в Вене. Ольга Серябкина рассказала Vogue, что ее муж прожил в австрийской столице больше 10 лет, они оба знают немецкий язык, поэтому решили устроить торжество именно там. "Все получилось так, как мы и планировали, - просто, со вкусом и очень трогательно", - заявила экс-участница группы Serebro.

Серябкина и Начкебия давно знают друг друга. Они сблизились, когда Начкебия помогал ей с сольным проектом. Звезда объяснила, почему скрывала информацию о свадьбе: "Я не хотела создавать вокруг этого шумихи, особенно на стадии подготовки".

Примечательно, что и Ольга Серябкина, и Георгий Начкебия работали с лейблом MALFA Максима Фадеева. Ходили слухи, будто Серябкину и Фадеева связывает нечто большее, чем работа. Одно время Начкебия был концертным директором Серябкиной, пишет Super.

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