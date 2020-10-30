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Мэр Тамбова решила покинуть должность

11:57
  • пятница
  • 30 октября 2020

В местной думе выбрали исполняющего обязанности мэра

Мэр Тамбова Наталия Макаревич заявила о своем решении уйти в отставку. Пост главы города она занимала чуть больше года.
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"Обращаюсь с заявлением о сложении полномочий главы города и спасибо за работу", - сказала она на заседании Тамбовской городской думы.

Депутаты единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий Макаревич, она покинет должность 2 ноября. Вместо нее пост первого заместителя главы администрации Тамбова и временно исполняющего обязанности мэра получит Максим Косенков. Он уже был главой города с 2005 по 2008 год, передает РИА Новости. Исполнять обязанности Косенков будет с 3 ноября до избрания нового мэра на конкурсной основе.

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