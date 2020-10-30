Объем плановой медпомощи в Москве сохранен на прежнем уровне

Для борьбы с COVID-19 задействованы резервные мощности

Больше половины московских стационаров весной были перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19. Однако сейчас ситуация в столице изменилась, так как были созданы резервные мощности в виде временных госпиталей. Эти меры позволяют не уменьшать объемы оказания плановой медицинской помощи по всем направлениям, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Еще в весенний период мы подготовили резервные койки, так называемые временные госпитали, и когда заболеваемость пошла на спад, не стали их разбирать, законсервировали, а в сентябре оперативно начали их разворачивать", - сказала Ракова.

Вице-мэр отметила, что всего резервных госпиталей пять, общая коечная мощность - 7 тысяч. Это позволило не перепрофилировать ни городские, ни федеральные, ни частные стационары для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они в полном объеме оказывают помощь всем больным, подчеркнула Ракова.

Резервные госпитали открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке. Что же касается плановой помощи, то показатели московских и федеральных клиник приблизились к прошлогодним - исполнение плана составляет 80% от аналогичного периода 2019 года, приводит слова Раковой Агентство городских новостей "Москва".

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