Литвинова рассказала о самочувствии заразившейся коронавирусом Земфиры

Певица чувствует себя хорошо

Певица Земфира, у которой диагностирован коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала ее подруга Рената Литвинова.

В своем инстаграме актриса опубликовала фотографию, сделанную с балкона квартиры певицы на Фрунзенской набережной, с подписью: "Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо". Пост Литвинова сопроводила хештегом #оставайтесьдома.

О том, что Земфира заболела коронавирусом, ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники. Певица сама пришла к врачам и сдала тест, который оказался положительным.

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