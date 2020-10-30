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Литвинова рассказала о самочувствии заразившейся коронавирусом Земфиры

11:40
  • пятница
  • 30 октября 2020

Певица чувствует себя хорошо

Певица Земфира, у которой диагностирован коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала ее подруга Рената Литвинова.

В своем инстаграме актриса опубликовала фотографию, сделанную с балкона квартиры певицы на Фрунзенской набережной, с подписью: "Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо". Пост Литвинова сопроводила хештегом #оставайтесьдома.

О том, что Земфира заболела коронавирусом, ранее сообщили СМИ со ссылкой на источники. Певица сама пришла к врачам и сдала тест, который оказался положительным.

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